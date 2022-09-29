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На юбилейный показ комедии «Соседи» приглашают псковичей

Фото: пресс-служба театра

Юбилейный, 50-й показ спектакля «Соседи» состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Эта музыкальная ретрокомедия, по духу и стилистике напоминающая советские киноленты, пользуется неизменным успехом у псковского зрителя уже шестой год – премьера спектакля состоялась в 2016 году. Некогда популярная пьеса 1970-х годов драматургов и юмористов Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита «Старые дома» (по ней поставлен спектакль «Соседи») возвращает зрителя на несколько десятилетий назад, пробуждает чувство ностальгии по ушедшей эпохе, годам юности.

Фото: пресс-служба театра

«Старый двор. На фоне декораций из вечно сохнущего белья здесь двадцать четыре часа в сутки идет захватывающий спектакль: соседи ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, растят детей, делят пополам все радости и горести. Этот двор – их мир, вся их жизнь, поэтому так сложно решиться на перемены и расстаться со старым домом, который подлежит сносу, и переехать в новые квартиры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Соседи» – добрая, наивная лирическая комедия с ретрохитами Леонида Утесова и Юрия Визбора.

Фото: пресс-служба театра

В спектакле заняты корифеи псковской сцены: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев и другие.

Спектакль «Соседи» покажут 4 октября в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы.

Фото: пресс-служба театра

Узнать подробности, ознакомиться с отзывами зрителей и купить билеты можно здесь.

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