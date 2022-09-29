На юбилейный показ комедии «Соседи» приглашают псковичей

13:00, 29 сентября 2022, ПАИ

Юбилейный, 50-й показ спектакля «Соседи» состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Эта музыкальная ретрокомедия, по духу и стилистике напоминающая советские киноленты, пользуется неизменным успехом у псковского зрителя уже шестой год – премьера спектакля состоялась в 2016 году. Некогда популярная пьеса 1970-х годов драматургов и юмористов Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита «Старые дома» (по ней поставлен спектакль «Соседи») возвращает зрителя на несколько десятилетий назад, пробуждает чувство ностальгии по ушедшей эпохе, годам юности.

«Старый двор. На фоне декораций из вечно сохнущего белья здесь двадцать четыре часа в сутки идет захватывающий спектакль: соседи ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, растят детей, делят пополам все радости и горести. Этот двор – их мир, вся их жизнь, поэтому так сложно решиться на перемены и расстаться со старым домом, который подлежит сносу, и переехать в новые квартиры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Соседи» – добрая, наивная лирическая комедия с ретрохитами Леонида Утесова и Юрия Визбора.

В спектакле заняты корифеи псковской сцены: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев и другие.

Спектакль «Соседи» покажут 4 октября в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы.

Узнать подробности, ознакомиться с отзывами зрителей и купить билеты можно здесь.