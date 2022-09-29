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Общество

До 70 тысяч рублей из маткапитала смогут потратить на газовое оборудование псковские семьи

Сумма регионального материнского капитала, которую можно использовать на покупку газового оборудования, увеличена с 40 до 70 тысяч рублей. Соответствующий закон депутаты приняли на сентябрьской сессии Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Возможность погасить средствами маткапитала часть расходов на установку газового оборудования при газификации домовладения появилась у многодетных семей в апреле этого года, когда такая норма впервые появилась в областном законодательстве. Сумма, которая могла быть потрачена на приобретение газового котла, плиты, водонагревателя и прибора учёта газа, ограничивалась 40 тысячами рублей. По данным на 1 сентября 2022 года, этой мерой социальной поддержки воспользовались 2 семьи.

В связи с высокой стоимостью газового оборудования максимальный предел возмещения его стоимости за счёт средств материнского капитала повышен на 30 тысяч рублей.

Напомним, общее количество получателей сертификатов на региональный материнский капитал, проживающих в населенных пунктах, где проводится догазификация, составляет 1315 человек, из них в индивидуальных жилых домах проживает 395 человек.

Внесение изменений в закон «О региональном материнском капитале» не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета – финансовое обеспечение реализации новой законодательной нормы будет осуществляться за счёт денег, уже заложенных в бюджете на выплату регионального материнского капитала.

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