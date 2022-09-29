Рыбу на 100 тысяч рублей изъяли у браконьера в Печорском районе

17:10, 29 сентября 2022, ПАИ

Рыболовные сети и более 300 рыб изъяли пограничники у браконьера в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в конце июня 2022 года рядом с деревней Красная Гора в Печорском районе пограничники задержали жителя области, который ловил рыбу в акватории Псковского озера, используя ставные лесковые рыболовные сети.

У задержанного изъяли рыболовные сети и более 300 рыб, в числе которых окуни и густеры. Сумма причинённого ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составила 101 500 рублей.

За незаконную добычу рыбы правонарушителю может грозить наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, обязательных работ сроком до 480 часов, исправительных работ сроком до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет.