Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Жена плачет, но гордится, что я не трус» - опочанин высказался о мобилизации

Фото: газета «Красный маяк»

Очередная отправка мобилизованных военнослужащих состоялась в Опочецком районе сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Проводить жителей Опочки, Себежа и Красногородска собрались родные, друзья, коллеги и представители власти. С напутственным словом к ним обратился настоятель Покровского храма отец Иоанн, который пожелал всем вернуться живыми и здоровыми.

Фото скрин видео.

Своими мыслями с читателями «Красного маяка» поделился один из мобилизованных, опочанин, выпускник средней школы № 4 Николай Степанов.

«Жена плачет, но гордится, что я не трус. Она остаётся не одна, вместе с ней будет наш ребёнок. У меня за плечами срочная служба и четыре года службы по контракту. Ранее в боевых действиях не участвовал. Конечно, страшно, но это одно из немногих чувств, которое позволяет выжить. Узнав о мобилизации, я просто не мог оставаться в стороне. Не дожидаясь повестки, пришёл в военкомат», - рассказал он.

Николай Степанов отметил, что к его выбору все отнеслись с пониманием и оказали поддержку.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 сентября 2022

1000 звонков в день принимает псковская горячая линия 122
29 сентября 2022

«Жена плачет, но гордится, что я не трус» - опочанин высказался о мобилизации
29 сентября 2022

ФОТОФАКТ Передозировка мусора
29 сентября 2022

Псковских родителей научат социализации ребёнка в условиях развития информационных технологий
29 сентября 2022

Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»
29 сентября 2022

Названо число интернет-пользователей в Псковской области
29 сентября 2022

Пропускная способность погранпункта «Бурачки» увеличится после реконструкции
29 сентября 2022

ФОТОФАКТ Краснокнижный альбинос


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...