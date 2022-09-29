«Жена плачет, но гордится, что я не трус» - опочанин высказался о мобилизации

18:49, 29 сентября 2022, ПАИ

Очередная отправка мобилизованных военнослужащих состоялась в Опочецком районе сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Проводить жителей Опочки, Себежа и Красногородска собрались родные, друзья, коллеги и представители власти. С напутственным словом к ним обратился настоятель Покровского храма отец Иоанн, который пожелал всем вернуться живыми и здоровыми.

Своими мыслями с читателями «Красного маяка» поделился один из мобилизованных, опочанин, выпускник средней школы № 4 Николай Степанов.

«Жена плачет, но гордится, что я не трус. Она остаётся не одна, вместе с ней будет наш ребёнок. У меня за плечами срочная служба и четыре года службы по контракту. Ранее в боевых действиях не участвовал. Конечно, страшно, но это одно из немногих чувств, которое позволяет выжить. Узнав о мобилизации, я просто не мог оставаться в стороне. Не дожидаясь повестки, пришёл в военкомат», - рассказал он.

Николай Степанов отметил, что к его выбору все отнеслись с пониманием и оказали поддержку.