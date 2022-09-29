СМИ: Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию

23:08, 29 сентября 2022, ПАИ

СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию и снова отправилась в Израиль. По предварительным данным, обратного билета у певицы не было.

Тем временем директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о том, что певица могла покинуть страну, предупреждает поклонников артистки RT.

«Я не в курсе, не знаю. [Пугачёва] не говорила», — сказала она. Сама певица ситуацию никак не комментировала.

Ранее ПАИ писало, что Пугачёву собираются проверить на предмет дискредитации Российской армии.