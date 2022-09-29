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Культура

СМИ: Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию

Алла Пугачёва снова уехала в Израиль. Фото Telegram Super

СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию и снова отправилась в Израиль. По предварительным данным, обратного билета у певицы не было.

Тем временем директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о том, что певица могла покинуть страну, предупреждает поклонников артистки RT.

«Я не в курсе, не знаю. [Пугачёва] не говорила», — сказала она. Сама певица ситуацию никак не комментировала.

Ранее ПАИ писало, что Пугачёву собираются проверить на предмет дискредитации Российской армии.

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