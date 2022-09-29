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Спорт

«Спартак» разгромил питерский «Зенит» - 3:0

Третий тур группового этапа Кубка России в турнире команд Российской премьер-лиги (РПЛ) увенчал такой же по счету по ходу нынешнего сезона матч «Спартака» и «Зенита», сообщает «Коммерсантъ».

Спартаковцы, до этого дважды проигравшие петербуржцам, на сей раз на своем поле смогли добиться одной из самых ярких своих побед за последние годы. Они разгромили зенитовцев со счетом 3:0, забив все голы в концовке.

Перед московским матчем в этот день состоялись еще две кубковые встречи с участием клубов высшего дивизиона. Одна из них — в той же группе, в которой играют «Спартак» и «Зенит». В ней «Крылья Советов», до этого успевшие обыграть петербуржцев, одолели на выезде — 1:0 — «Факел», пока имеющий в активе ноль баллов. Сами самарцы теперь отстают от «Спартака», но с шестью очками опережают «Зенит».

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