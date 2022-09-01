Как работают современные франшизы, рассказали эксперты

17:30, 30 сентября 2022, ПАИ

Франчайзинг давно вошел в жизнь российских предпринимателей. Все чаще крупные компании и небольшие фирмы работают по франшизе, достигая в выбранной сфере успеха. Об особенности работы современной франшизы Псковскому агентству информации сообщили в компании «Этажи». Подробнее о том, что именно собой представляет такой вид деятельности, можно прочесть тут. Ниже мы представим краткую информацию.

Что это такое?

Франшизой называют право работать под брендом определенной компании и использовать разработанную ею бизнес-модель (речь идет о бизнес-процессах, опыте и технологических процессах).

Участниками процесса покупки и использования франшизы являются франчайзи и франчайзер.

Франчайзером называют владельца, который продает предпринимателям право на использование в их работе имеющейся бизнес-модели, а также даст контакты поставщиков оборудования и продуктов.

Что касается франчайзи – это предприниматель, желающий купить франшизу и вести рабочую деятельность по уже разработанной и проверенной бизнес-модели. При этом он может использовать фирменный стиль, символику и прочие составляющие.

По сути, франчайзи получает практически на 100% готовую рабочую модель. Единственное, что ему нужно будет сделать, – это нанять и подготовить сотрудников, а также встать на учет в налоговой инспекции.

Виды франшизы, которая может использоваться в работе

Существуют разные типы франшизы, которую российские предприниматели могут использовать в работе:

Товарная. В данном случае франчайзи получает право на продажу товаров, которые продает или изготавливает франчайзер. Ассортимент товаров в таких магазинах всегда сформирован заранее.

Сервисная. Тут предприниматель получает право на оказание услуг под известным брендом. Такая франшиза подходит салонам красоты, медицинским лабораториям и так далее.

Производственная. Франчайзер предоставляет право на изготовление брендовой продукции. Например, кофейня может купить рецепты десертов по франшизе и продавать их посетителям.

Оценка работы открытых по франшизе заведений и предприятий регулярно проводится при помощи прямых проверок или при помощи тайных посетителей (или покупателей). Те, кто показывает лучший результат, получают премию, а не дотягивающие до установленной планки – штраф.

Крупные компании-франчайзеры очень бережно относятся к своей репутации, потому тщательно контролируют процесс работы франчайзи.