Журнал Newsweek назвал худшей идеей вступление Украины в НАТО

00:21, 01 октября 2022, ПАИ

Обозреватель американского журнала «Ньюсуик» назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО худшей идеей, сообщают «Известия».

«Вступление Украины в альянс, господин Зеленский, – это худшая идея за всю историю. Если НАТО на это пойдет, то начнется война, подобной которой мы никогда не видели: бесчисленные войска, потоки танков и заслоненное военными самолетами небо. И это в лучшем случае», – заявил Джейсон Филдс.

Специалист подчеркнул, что при худшем сценарии «после такой войны мало что останется от человечества». Сегодня, по его словам, НАТО уже фактически является стороной конфликта, поставляя артиллерию, ракеты, бомбы и беспилотники:

«Отсутствие формального союза с нашими друзьями с Украины не остановило нас от того, чтобы отправлять им все упомянутые выше вооружения».

«Позволить Украине присоединиться (к НАТО) – это безумие», – подчеркивает Филдс.

​