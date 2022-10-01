Военные посты и пробки появились у границы России с Белоруссией

10:19, 01 октября 2022, ПАИ

Водители сообщают о проверках и пробках у границы России с Белоруссией. Власти предупреждают, что россиян, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации, из страны не выпустят, пишет портал Autonews.ru.

Как сообщают водители, на ведущих в Белоруссию трассах на территории России уже установлены военные посты и уезжающих проверяют. По их словам, из-за проверок собирается пробка.

«На границе стоит блокпост, причем раньше его не было. Российские военнослужащие останавливают все машины и просят показать документы. У всех лиц мужского пола проверяют паспорта и просят пройти регистрацию», – отметил один из водителей.

По словам ещё одного водителя, машины действительно останавливают, но никаких серьезных проблем это не доставляет. Более того, автомобилист указал на корректное и уважительное отношение со стороны военных.

«Все абсолютно корректно. Подошли, спросили документы. Проверили по каким-то спискам и сразу же отпустили, пожелав хорошего пути. Как я понимаю, разворачивают тех, кто получил повестку. У женщин и детей вообще документов не требуют», — отметил он.

Портал уточняет, что на горячей линии по вопросам мобилизации, которую открыло российское правительство, сообщили, что гражданам с повесткой на руках выезд из России будет запрещен. Всем остальным военнообязанным россиянам перед путешествием рекомендовали сначала обратиться в военкомат по месту жительства.