Пожарные в Москве ликвидировали возгорание в хостеле
На Ярославской улице, 10, к5 в Москве загорелся хостел. По словам очевидцев, из окна четвертого этажа здания валил густой черный дым. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
01 октября 2022
Пожарные в Москве ликвидировали возгорание в хостеле
30 сентября 2022
Росприроднадзор потребовал от пушкиногорского предприятия возмещения экологического вреда