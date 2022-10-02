Программа поддержки многодетных семей продлена ещё на год

16:57, 02 октября 2022, ПАИ

На один год продлена программа поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года.

При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.