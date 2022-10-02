Программа поддержки многодетных семей продлена ещё на год
На один год продлена программа поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.
Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года.
При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки.
В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.
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Программа поддержки многодетных семей продлена ещё на год