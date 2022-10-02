Житель Пыталово представил очередную работу стендового моделирования

19:31, 02 октября 2022, ПАИ

Геннадий Комар, директор Центра специального образования №2 в Пыталово, представил свою очередною работу стендового моделирования под названием «Норвежская деревенька. Май, 1940 год». Фотографии итоговой работы и описание моделист опубликовал на своей личной странице «Вконтакте».

По мнению автора работы, это его самый сложный проект. За год он трижды убирался в коробку для доработок и переделок, и в итоге получился иначе, чем задумывалось.

Идея тяжёлого многобашенного танка с мощным вооружением, надёжной броневой защитой и достаточной подвижностью возникла в недрах Главного командования сухопутных сил Германии в начале 1930-х годов. Построенные в 1934 году танки получили полусекретное название Neubaufahrzeug, или Nb.Fz.

На диораме представлена одна из этих машин, которая после боев, по дороге в Осло, заехала в одну из деревушек. Модель танка Nb.Fz японской фирмы Amusing Hobby в масштабе 1/35.