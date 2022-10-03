Зачем псковским школьникам «Билет в будущее», рассказала координатор проекта

12:42, 03 октября 2022, ПАИ

Зачем псковским школьникам проект «Билет в будущее», рассказала его координатор, педагог-навигатор из школы № 47 Елена Маликова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В Псковской области, напомним, стартовала федеральная программа ранней профориентации школьников «Билет в будущее». «Родители часто имеют свое представление о профессии ребенка, но желание родителей, способности и желания ребенка иногда не совпадают, - констатировала Елена Маликова. - А в рамках проекта каждый ребенок может попробовать себя в разных специальностях, сделать вывод, что ему больше нравится. В рамках проекта педагоги, ученики, родители могут ознакомиться с рынком труда, узнать, какие учебные заведения есть в регионе».

По ее словам, в школе № 47 для участия в проекте уже зарегистрировались 160 человек.

Куратор проекта «Билет в будущее» в Псковском агротехническом колледже Ольга Ефимова дополнила коллегу, отметив, что «сегодня важно не только иметь представление о профессиях, но и воочию познакомиться с особенностями профессии, которой планируется посвятить будущее».

«Проект «Билет в будущее» - уникальная возможность не только познакомить школьников с профессиями, но и помочь советами, рекомендациями», - заключила она.