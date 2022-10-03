Опубликован список приютов для животных мобилизованных псковичей
Опубликован список адресов и контактов приютов для животных, куда мобилизованные граждане могут сдать своих животных.
Приюты находятся по адресам:
- Великие Луки, ул. Гоголя, д. 8В, 8 911 692 06 90.
- Псков, ул. Советской Армии, д. 56Б, 8 911 352 63 03.
- Псков, 8 911 362 31 25.
- Порхов, ул. Пушкина, д. 50, ул. Старорусская, д. 35, 8 911 369 18 92.
- Новосокольники, 8 911 369 81 89.
- Бежаницы, ул. Солдатская Горка, д. 11, 8 951 758 36 75.
- Невель, 1-й пер. Урицкого, д. 3, 8 911 882 87 69.
- Остров, 8 951 756 10 60.
- Гдов, 8 900 999 32 90.
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