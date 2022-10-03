Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликован список приютов для животных мобилизованных псковичей

Опубликован список адресов и контактов приютов для животных, куда мобилизованные граждане могут сдать своих животных.

Приюты находятся по адресам:

- Великие Луки, ул. Гоголя, д. 8В, 8 911 692 06 90.

- Псков, ул. Советской Армии, д. 56Б, 8 911 352 63 03.

- Псков, 8 911 362 31 25.

- Порхов, ул. Пушкина, д. 50, ул. Старорусская, д. 35, 8 911 369 18 92.

- Новосокольники, 8 911 369 81 89.

- Бежаницы, ул. Солдатская Горка, д. 11, 8 951 758 36 75.

- Невель, 1-й пер. Урицкого, д. 3, 8 911 882 87 69.

- Остров, 8 951 756 10 60.

- Гдов, 8 900 999 32 90.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 октября 2022

Волонтеры ПсковГУ передали пенсионерам 180 сладких подарков
03 октября 2022

Со дня образования ОМОН Росгвардии исполнилось 34 года
03 октября 2022

В первый месяц осени в Пскове родилось 238 детей
03 октября 2022

До 10 градусов тепла и дождь прогнозируют псковские синоптики 4 октября
03 октября 2022

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
03 октября 2022

Демонтаж или пожар: как не платить налоги за утраченное имущество
03 октября 2022

Почти две тысячи браков заключили псковичи за год
03 октября 2022

Пресс-конференция о профориентации школьников проходит в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...