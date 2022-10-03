Участок улицы Инженерной перекроют в связи с ремонтом в Пскове

18:04, 03 октября 2022, ПАИ

Передвижные работы с частичным перекрытием проезжей части будут проходить с 4 октября по 30 декабря на участке улицы Индустриальной от улицы Новаторов до улицы Литейной и на участке улицы Новаторов от улицы Индустриальной в сторону здания №3-А по улице Новаторов. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.

Работы проведет подрядная организация ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках заключенного контракта на ремонт улиц Индустриальной (участок от улицы Новаторов до улицы Литейной), Новаторов и Евлентьева.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», – отмечается в сообщении.

При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.