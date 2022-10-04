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Происшествия

Из-за непогоды часть жителей Пушкиногорского района осталась без света

Из-за непогоды в Пушкиногорском районе вечером 3 октября без света остались Кокорино, Колоканово, Астахново, Тюшкино и часть улиц в черте поселка - Пушкинская, Ленина, Лермонтова, сообщает газета «Пушкинский край».

«До горячей линии электриков не дозвониться, - отмечается в сообщении. - У них линия перегружена, ждите ответа. Поздно вечером электричество появилось. В местных пабликах жители выражают озабоченность: если сейчас дождь парализовал работу посёлка, что будет при усилении ветра и прочих погодных катаклизмах».

«Это просто осенний дождь. А потом будет зимний снег. Коварству природы в Пушкинских Горах нет предела, товарищи! Наши ЛЭП - они же только для солнца и штиля!» - возмущаются жители района.

«Не смешно ли? На дворе 21-й век, век высоких технологий, а у нас погода чуть ухудшилась, и начинается, то воды нет, то электричества... А что тогда ждать зимой?» - добавляют они.

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