На трассе Псков - Изборск задержали водителя, похитившего топливо с АЗС

10:59, 04 октября 2022, ПАИ

3 октября около полуночи на трассе Псков - Изборск росгвардейцы задержали водителя, похитившего топливо с АЗС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

На АЗС сработала «тревожная кнопка», прибывший по сигналу наряд выяснил, что один из водителей заправил автомобиль топливом и уехал с заправки, не оплатив бензин. Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также описание его автомобиля, наряд вневедомственной охраны приступил к поискам. Во время отработки близлежащей к АЗС территории сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемую автомашину и задержали находившегося в салоне 30-летнего водителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.