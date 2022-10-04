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Происшествия

На трассе Псков - Изборск задержали водителя, похитившего топливо с АЗС

3 октября около полуночи на трассе Псков - Изборск росгвардейцы задержали водителя, похитившего топливо с АЗС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

На АЗС сработала «тревожная кнопка», прибывший по сигналу наряд выяснил, что один из водителей заправил автомобиль топливом и уехал с заправки, не оплатив бензин. Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также описание его автомобиля, наряд вневедомственной охраны приступил к поискам. Во время отработки близлежащей к АЗС территории сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемую автомашину и задержали находившегося в салоне 30-летнего водителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

 

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