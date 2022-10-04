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Частичная мобилизация: топ цитат военного комиссара Псковской области

С 21 сентября по всей России, включая Псковскую область, проходит частичная мобилизация. Всеобщее внимание к ней приковано и по сей день. «Псковская правда» отобрала семь главных цитат из выступления военного комиссара Псковской области Сергея Судакова в медиацентре Псковского агентства информации 29 сентября.

1. «Мобилизация завершится по указу президента, но есть предварительные сроки — до 10 октября».

2. «Призовём до двух тысяч человек различных военно-учётных специальностей».

3. «Если гражданин имеет проблемы со здоровьем, то он предоставляет все справки и по нему уже отдельно принимается решение».

4. «Если человеку при постановке на учёт была присвоена категория одна, но у него появились заболевания, то пересматривают категорию годности».

5. «Поставлена задача не препятствовать гражданам в перемещении по России, по области никто не ставил дополнительных задач, чтобы в аэропортах, на вокзалах останавливать».

6. «Не служивших пока стараются не трогать, потому что у них нет военно-учётной специальности».

7. «Получив повестку, гражданин должен прибыть в военкомат, и там уже по нему примут решение, подлежит он призыву или нет».

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