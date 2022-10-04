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Общество

О графике отпусков напомнили псковичам в трудовой инспекции

Государственная инспекция труда в Псковской области напомнила, что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Работодатель должен утвердить график не позднее чем за две недели до наступления календарного года, уточнили в инспекции.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Он составляется с учетом пожеланий работников и с учетом особенностей рабочего процесса. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у работодателя.

Составление графика отпусков обязательно для всех работодателей независимо от численности работников. Если на работу в течение года устраиваются новые сотрудники, их не вносят в график, а отпуска им предоставляются по согласованию с администрацией. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Отсутствие графика отпусков является административным правонарушением, оно влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

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