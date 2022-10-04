Сотрудники псковского УФСИН изготовили поделки из желудей и веток

17:57, 04 октября 2022, ПАИ

Сотрудники учреждений УФСИН представили творческие работы из природных материалов на выставке «Дары осени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На выставку представители отделов и служб принесли продукцию, которую вырастили на личных приусадебных участках, а также поделки, выполненные из желудей, каштанов, веток и других природных материалов. К творческому процессу присоединились и дети.

С представленными работами ознакомились все желающие, а жюри определило лучших мастеров. В ближайшее время их поощрят призами.