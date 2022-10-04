О холодильниках для предприятий и магазинов рассказали эксперты
ГК «ПОЛАИР» является крупным разработчиком и изготовителем в Российской Федерации, поставляющим на рынок профессиональные холодильные установки для организаций, занятых в пищевой отрасли и продажах различных товаров.
Бренд «Полаир» обладает широким ассортиментом продуктов с высоким качеством, в каталоге компании представлены:
- среднетемпературные, многофункциональные холодильные шкафы, поддерживающие низкую температуру (из нержавейки и стали с оцинковкой, прошедшей обработку полимерами);
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быстроремонтируемые холодильные камеры, для изготовления которых применялись сэндвич-панели, моноблочные холодильные механизмы и сплит-системы, морозильные лари и холодильные столы.
Особенности продукции ГК «Полаир»
Технологии, согласно которым производится продукция компании Polair, дают возможность изготовления изделий, превосходящих аналогичные качеством и надежностью. Современные автоматические линии обеспечивают процесс заливки корпусов шкафов, камерных панелей, дверей и дверных блоков. На собственных мощностях производственного комплекса изготавливаются теплообменники, которые используются в холодильных шкафах и моноблоках. При сборке оборудования происходит применение комплектующих, тщательно отобранных и прошедших 100% качественный контроль. Завод пользуется деталями собственного исполнения, а также поставленными ведущими мировыми производителями.
Где применяется продукция «Полаир»
Продукция компании предназначена для использования предприятиями, торгующими розничными и оптовыми партиями товаров. С помощью данного оборудования сохраняются различные продукты:
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замороженные и охлажденные продукты питания;
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товары, которым необходимы постоянно поддерживаемые температурные показатели;
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лекарственные препараты и фармацевтическая продукция.
Достоинства продукции Polair
В настоящее время данная торговая марка гарантирует высокое качество и надёжность. Среди преимуществ продукции выделяются:
- поставка комплектующих и производственных материалов от лидеров отрасли;
- производство с оперативными сроками с использованием новейшего автоматизированного оснащения;
- испытания с использованием современного тестового оборудования гарантируют минимум бракованных изделий;
- все товары из каталога компании обладают доступной стоимостью;
- распространение гарантии производителя на продукцию в течение 3 лет;
- постоянные клиенты могут воспользоваться регулярно проводимыми акциями.
Где купить товары «Полаир»
Для покупки холодильного оборудования можно воспользоваться сетью официальных дилеров, а также услугами интернет-магазина. Помимо этого, максимально информативный и удобный сервис официального сайта компании позволяет потребителям сделать выбор любой модели из обширного каталога. Чтобы заказчикам было удобно, сайт имеет кнопку обратного звонка. Для уточнения информации о конкретной модели можно воспользоваться телефонным номером или электронной почтой.
В каталоге компании вы также найдете популярный холодильный шкаф polair cm105 s и другое топовое оборудование.
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