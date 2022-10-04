О холодильниках для предприятий и магазинов рассказали эксперты

17:54, 04 октября 2022, ПАИ

ГК «ПОЛАИР» является крупным разработчиком и изготовителем в Российской Федерации, поставляющим на рынок профессиональные холодильные установки для организаций, занятых в пищевой отрасли и продажах различных товаров.

Бренд «Полаир» обладает широким ассортиментом продуктов с высоким качеством, в каталоге компании представлены:

среднетемпературные, многофункциональные холодильные шкафы, поддерживающие низкую температуру (из нержавейки и стали с оцинковкой, прошедшей обработку полимерами);

многофункциональные холодильные шкафы, поддерживающие низкую температуру (из нержавейки и стали с оцинковкой, прошедшей обработку полимерами); быстроремонтируемые холодильные камеры, для изготовления которых применялись сэндвич-панели, моноблочные холодильные механизмы и сплит-системы, морозильные лари и холодильные столы.

Особенности продукции ГК «Полаир»

Технологии, согласно которым производится продукция компании Polair, дают возможность изготовления изделий, превосходящих аналогичные качеством и надежностью. Современные автоматические линии обеспечивают процесс заливки корпусов шкафов, камерных панелей, дверей и дверных блоков. На собственных мощностях производственного комплекса изготавливаются теплообменники, которые используются в холодильных шкафах и моноблоках. При сборке оборудования происходит применение комплектующих, тщательно отобранных и прошедших 100% качественный контроль. Завод пользуется деталями собственного исполнения, а также поставленными ведущими мировыми производителями.

Где применяется продукция «Полаир»

Продукция компании предназначена для использования предприятиями, торгующими розничными и оптовыми партиями товаров. С помощью данного оборудования сохраняются различные продукты:

замороженные и охлажденные продукты питания;

товары, которым необходимы постоянно поддерживаемые температурные показатели;

лекарственные препараты и фармацевтическая продукция.

Достоинства продукции Polair

В настоящее время данная торговая марка гарантирует высокое качество и надёжность. Среди преимуществ продукции выделяются:

поставка комплектующих и производственных материалов от лидеров отрасли;

комплектующих и производственных материалов от лидеров отрасли; производство с оперативными сроками с использованием новейшего автоматизированного оснащения;

с оперативными сроками с использованием новейшего автоматизированного оснащения; испытания с использованием современного тестового оборудования гарантируют минимум бракованных изделий;

с использованием современного тестового оборудования гарантируют минимум бракованных изделий; все товары из каталога компании обладают доступной стоимостью;

из каталога компании обладают доступной стоимостью; распространение гарантии производителя на продукцию в течение 3 лет; ​

гарантии производителя на продукцию в течение 3 лет; ​ постоянные клиенты могут воспользоваться регулярно проводимыми акциями.

Где купить товары «Полаир»

Для покупки холодильного оборудования можно воспользоваться сетью официальных дилеров, а также услугами интернет-магазина. Помимо этого, максимально информативный и удобный сервис официального сайта компании позволяет потребителям сделать выбор любой модели из обширного каталога. Чтобы заказчикам было удобно, сайт имеет кнопку обратного звонка. Для уточнения информации о конкретной модели можно воспользоваться телефонным номером или электронной почтой.

В каталоге компании вы также найдете популярный холодильный шкаф polair cm105 s и другое топовое оборудование.

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