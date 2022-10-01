Вернуться на главную страницу «Исаакиевский собор и его создатели»: новая выставка в Старом Изборске

Фото: Андрей Кокшаров



Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» открылась в музее-заповеднике «Изборск». Посетителей здесь знакомят с серией живописных работ, иллюстрирующих подарочное издание одноименной книги Георгия Панайотова, иконописца, художника и искусствоведа. Оно ориентировано на читателей младшего и среднего школьного возраста и представляет собой путеводитель по истории строительства Исаакиевского собора. Работы сгруппированы в тематические блоки: внешний вид предыдущих Исаакиевских церквей, этапы возведения ныне существующего храма, скульптура в его убранстве, живопись, мозаика, витраж.