Как изменилась стоимость ОСАГО для новичков, подсчитали эксперты
Примеры того, как изменилась стоимость ОСАГО для новичков, привели эксперты. В расчётах использовался минимальный базовый тариф ОСАГО, пишет Аutonews.ru.
Пример 1. Автомобилист — 25 лет, без стажа. Автомобиль Kia Rio с мотором 1,6 л мощностью 122 л. с., регион использования — Москва.
Цена полиса до расширения тарифного коридора: 30 326,06 руб.
Цена после расширения тарифного коридора: 38 211,85 руб.
Пример 2. Автомобилист — 25 лет, без стажа. Автомобиль Kia Rio с мотором 1,6 л мощностью 122 л. с., регион использования — Дальний Восток.
Цена полиса до расширения тарифного коридора: 22 913,03 руб.
Цена после расширения тарифного коридора: 28 871,18 руб.
Пример 3. Автомобилист, 22 года, без стажа, автомобиль Toyota Rav 4, мотор 2,5 мощностью 199 л. с., регион использования — Москва.
Цена полиса до расширения тарифного коридора: 37 882,39 руб.
Цена после расширения тарифного коридора: 47 733,08 руб.
Пример 4. Автомобилист, 22 года, без стажа, автомобиль Toyota Rav 4, мотор 2,5 мощностью 199 л. с., регион использования — Санкт-Петербург.
Цена полиса до расширения тарифного коридора: 34 515,07 руб.
Цена после расширения тарифного коридора: 43 490,14 руб.