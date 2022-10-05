Как изменилась стоимость ОСАГО для новичков, подсчитали эксперты

17:36, 05 октября 2022, ПАИ

Примеры того, как изменилась стоимость ОСАГО для новичков, привели эксперты. В расчётах использовался минимальный базовый тариф ОСАГО, пишет Аutonews.ru.

Пример 1. Автомобилист — 25 лет, без стажа. Автомобиль Kia Rio с мотором 1,6 л мощностью 122 л. с., регион использования — Москва.

Цена полиса до расширения тарифного коридора: 30 326,06 руб.

Цена после расширения тарифного коридора: 38 211,85 руб.

Пример 2. Автомобилист — 25 лет, без стажа. Автомобиль Kia Rio с мотором 1,6 л мощностью 122 л. с., регион использования — Дальний Восток.

Цена полиса до расширения тарифного коридора: 22 913,03 руб.

Цена после расширения тарифного коридора: 28 871,18 руб.

Пример 3. Автомобилист, 22 года, без стажа, автомобиль Toyota Rav 4, мотор 2,5 мощностью 199 л. с., регион использования — Москва.

Цена полиса до расширения тарифного коридора: 37 882,39 руб.

Цена после расширения тарифного коридора: 47 733,08 руб.

Пример 4. Автомобилист, 22 года, без стажа, автомобиль Toyota Rav 4, мотор 2,5 мощностью 199 л. с., регион использования — Санкт-Петербург.

Цена полиса до расширения тарифного коридора: 34 515,07 руб.

Цена после расширения тарифного коридора: 43 490,14 руб.