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«Барды среди нас»: «Титан-Полимер» знакомит со своими сотрудниками

В службе главного механика ООО «Титан-Полимер» с ноября 2020 года работает слесарь-ремонтник Владимир Зарубин, который также является бардом - поющим поэтом. Историей с Псковским агентством информации поделился псковский завод «Титан-Полимер». 

Владимир – один из организаторов общественного объединения «Псковские барды», занимается концертной деятельностью: выступал на фестивале авторской песни «Изборская крепость», «РосянкаFest», Межрегиональном кузнечном фестивале «Псков 2022». На ежегодной «Спевке» на Серебряном озере на протяжении нескольких лет Владимир Зарубин помогает в качестве звукооператора. 

На фестивале бардовской песни «Изборская крепость – 2017» Владимир Зарубин стал лауреатом в номинации «Исполнитель» с песней «И ожидание неспроста». Помимо фестивалей, он выступал в социальных проектах - в гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей», а также в Домах престарелых. 

«Бард – это поющий поэт. Я не поэт, с поэзией не очень хорошо. Но петь и музицировать у меня получается. Поэтому друзья посоветовали исполнять произведения других авторов», - рассказал Владимир Зарубин. 

В его репертуаре есть лирические песни, композиции с юмористическим или философским содержанием. Это и бардовские песни других исполнителей, и несколько собственных. Одна из них про школу в аранжировке «Голубых молний». 

«Играю на гитаре с седьмого класса. Попал в пионерский лагерь, взял в руки гитару, затянуло. Сначала было не очень серьезно, тетрадочка с избранным. Потом в зрелом возрасте появился компьютер и программа, позволяющая накладывать записи. По большому счету, я любитель. Хотелось бы получить музыкальное образование, но не до этого», - уточнил Владимир Зарубин.

Мужчина рассказал, что его любимые исполнители -эстрадные певцы. Ему нравятся Александр Малинин, Лев Лещенко и другие исполнители. Из бардов ближе всего «классика» - Юрий Визбор. «Обычно оцениваешь, выбираешь по своему тембру, что ложится в душу».

«Супруга не поет, но активно поддерживает. Участвует в деятельности «псковских бардов», вместе с нами организует концерты и освобождает от некоторых домашних забот», - подчеркнул Владимир Зарубин. 

Также он подчеркнул, что первое время был психологический барьер - стеснялся сцены. После пришел к выводу, что это прежде всего боязнь провала, из-за того, что недостаточно хорошо выучил произведения.

«Мне очень нравится работать здесь. Я человек в возрасте, со мной работает в основном молодежь. Чувствую себя востребованным как наставник», - добавил мужчина про работу на заводе «Титан-Полимер».

По образованию – инженер. Офицер запаса, служил в военно-транспортной авиации. До прихода на предприятие работал инженером, наладчиком на производстве.

В следующем году в Пскове пройдёт юбилейный десятый фестиваль «Изборская крепость», будет большой концерт в Летнем саду, где примет участие Владимир Зарубин.

Не исключено, что коллеги с завода «Титан-Полимер» смогут услышать песни под гитару в исполнении Владимира Зарубина еще раньше. У него был опыт выступления на корпоративных мероприятиях на другом месте работы, имеется комплект аппаратуры для организации выступления. Возможно, это позволит найти новых единомышленников. 

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