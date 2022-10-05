Количество пеших граждан на пограничных пунктах Псковской области сократилось
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева по-прежнему знакомит ПАИ с ситуацией на пропускных пограничных пунктах Псковской области. По информации на 17.00 в пограничном пункте «Убылинка» в очереди находятся 80 грузовых автомобилей, легковых – 160, пеших граждан – нет.
В пропускном пункте «Лудонка»: легковых автомобилей – 50, пеших граждан – около 40 человек.
Магазины, АЗС, автолавки работают в прежнем режиме. К услугам пересекающих границу горячая выпечка, продукты, а также возможность зарядить телефоны.
«Установленные палатки по-прежнему не пользуются большим успехом. Периодически люди заходят в них на короткий срок по 3 – 4 человека. Максимально было около 10», – сказала Псковскому агентству информации Вера Кондратьева.
Патрулирование территорий и мониторинг ситуации на пропускных пограничных пунктах будет продолжаться, заверила глава Пыталовского района.
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