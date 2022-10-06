Наталья Скачкова покинула пост главы регуправления общественных проектов

13:35, 06 октября 2022, ПАИ

Наталья Скачкова по собственному желанию покинула должность руководителя управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Наталья Скачкова была назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области 2 марта 2022 года.

Наталья Скачкова родилась в 1985 году в посёлке Красногородск Псковской области. Окончила НОУ ВПО «Академия права и управления» (квалификация «юрист»). С августа 2006 года работала на различных должностях в УГИБДД, УМВД России по Псковской области. С июня 2021 года - в управлении общественных проектов и молодёжной политики администрации области.