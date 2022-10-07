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Общество

Стало известно, когда мобилизуемые получат первые зарплаты

Когда мобилизуемые получат первые зарплаты, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении. 

«Поступает большое количество вопросов по теме финансов. Разумеется, этот вопрос связан с планированием семейного бюджета. Выплаты зарплат производятся 10-11 числа каждого месяца за предыдущий», - разъяснил губернатор и добавил, что ближайшие выплаты будут в ноябре.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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