Стало известно, когда мобилизуемые получат первые зарплаты
Когда мобилизуемые получат первые зарплаты, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.
«Поступает большое количество вопросов по теме финансов. Разумеется, этот вопрос связан с планированием семейного бюджета. Выплаты зарплат производятся 10-11 числа каждого месяца за предыдущий», - разъяснил губернатор и добавил, что ближайшие выплаты будут в ноябре.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.
В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Из Псковской области на передовую будет направлено всё необходимое - губернатор