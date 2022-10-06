Груженый самосвал опрокинулся в Палкинском районе, пострадал водитель
Водитель пострадал в результате опрокидывания груженого самосвала в Палкинском районе. ДТП произошло на 3-м километре автодороги Черская - Красные Пруды.
27-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель пострадал, но от госпитализации отказался.
По предварительным данным, самосвал перевозил строительный песок.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
06 октября 2022
ВИДЕО Ситуацию с «забытым у забора» малышом прокомментировали в псковском детсаду «Росинка»
05 октября 2022
Врач в Новосокольниках оказался на скамье подсудимых за выписку фиктивных больничных листов