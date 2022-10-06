Груженый самосвал опрокинулся в Палкинском районе, пострадал водитель

17:33, 06 октября 2022, ПАИ

Водитель пострадал в результате опрокидывания груженого самосвала в Палкинском районе. ДТП произошло на 3-м километре автодороги Черская - Красные Пруды.

27-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель пострадал, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, самосвал перевозил строительный песок.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.