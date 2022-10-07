С необычной просьбой обратился мобилизованный боец к губернатору Псковской области

00:52, 07 октября 2022, ПАИ

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Сегодня псковичи провожали мобилизованных граждан на спецоперацию. На встречу с ними пришёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своём Telegram-канале глава региона опубликовал видео.

Во время разговора с Михаилом Ведерниковым перед самой отправкой прозвучала неожиданная просьба молодого человека в строю: «А вы можете добавить меня в друзья в Вконтакте?».

Вопрос вызвал улыбки и смех окружающих, но Михаил Ведерников невозмутимо попросил бойца назвать свою фамилию.

«У меня там около 1200 человек, постучавшихся в друзья. Хорошо, Ашот Акопов, обязательно добавлю!» – пообещал глава региона.



