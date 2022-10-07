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Общество

Геоботанические исследования Полистовского заповедника обсудили в Петербурге

Участие во всероссийской конференции «Российская геоботаника: итоги и перспективы – к 100-летию Отдела геоботаники БИН РАН» приняли сотрудники Полистовского заповедника в Санкт-Петербурге с 26 по 30 сентября. Об этом сообщается в социальной сети заповедника.

Сотрудники заповедника представили результаты исследований, выполненных на территории заповедника и его охранной зоны. Ольга Галанина выступила с докладом «Разнообразие растительного и почвенного покрова внутриболотных островов Полистовского заповедника», а Екатерина Королькова презентовала стендовый доклад на тему «Сохранение ценных участков лугов Полистовского заповедника и история их хозяйственного использования». В завершение конференции для участников была организована экскурсия в заказник «Сестрорецкое болото», который находится недалеко от музея «Шалаш».

«Мероприятие прошло на высоком уровне, способствовало широкой дискуссии и обмену научными идеями!» — говорится в сообщении.

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