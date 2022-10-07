Назначен директор псковского Медицинского информационно-аналитического центра
Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Андрей Савин родился в 1980 году в городе Батуми. Окончил Псковский государственный институт им. С. М. Кирова.
С 2020 года работал в Медицинском информационно-аналитическом центре сначала на должности инженера-программиста в отделе программирования и технического обеспечения, затем - исполняющим обязанности директора.
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