Назначен директор псковского Медицинского информационно-аналитического центра

17:39, 07 октября 2022, ПАИ

Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Андрей Савин родился в 1980 году в городе Батуми. Окончил Псковский государственный институт им. С. М. Кирова.

С 2020 года работал в Медицинском информационно-аналитическом центре сначала на должности инженера-программиста в отделе программирования и технического обеспечения, затем - исполняющим обязанности директора.