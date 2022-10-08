ВИДЕО На Крымском мосту подорвали автомобиль

09:20, 08 октября 2022, ПАИ

Подрыв грузового автомобиля произошёл на Крымском мосту, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В НАК добавили, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролёта мост частично обрушены, при этом арка над судоходной частью моста не повреждена, уточняется в Telegram-канале «Газета.ру».

Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет, заявили в пресс-службе «Крымской железной дороги».