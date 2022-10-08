ВИДЕО На Крымском мосту подорвали автомобиль
Подрыв грузового автомобиля произошёл на Крымском мосту, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В НАК добавили, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролёта мост частично обрушены, при этом арка над судоходной частью моста не повреждена, уточняется в Telegram-канале «Газета.ру».
Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет, заявили в пресс-службе «Крымской железной дороги».
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