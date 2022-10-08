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Общество

День образования СОБР Росгвардии отмечают сегодня

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии сегодня, 8 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

В этот день в 1992 года Указом президента РФ Владимиром Путиным для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР.

А с 2016 года СОБР включили в структуру Федеральной службы  войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Сегодня сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию», - говорится в сообщении.

Личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов.

Отмечается, что с начала года личный состав СОБР «Гепард» более 20 раз участвовал в проведении специальных операций. При их содействии задержали граждан, которые подозревались в совершении преступлений. При этом из незаконного оборота изъято более 4 килограммов наркотических средств.

Сотрудники спецподразделения также более 30 раз выезжали на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного многих сотрудников отряда наградили  государственными наградами, в том числе Орденами Мужества.

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