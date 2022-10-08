Иностранца будут судить за попытку подкупить псковского таможенника

10:06, 08 октября 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, после полуночи 15 сентября 2022 года иностранец при прохождении границы в Пыталовском районе пытался подкупить сотрудника таможни, передав в качестве взятки 15 тысяч рублей за ускорение процедуры прохождения таможенного контроля. Сотрудник таможни отказался принять деньги и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению, в результате чего взяткодатель был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.