Какие налоги надо оплатить до 1 декабря, напомнили россиянам

10:51, 08 октября 2022, ПАИ

Срок уплаты имущественных налогов гражданами за предыдущий год истекает в России 1 декабря. В текущем году это число является рабочим днём, соответственно, переноса крайнего срока уплаты налога не будет.

До первого декабря надо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный.

Налог на имущество рассчитывают с недвижимого имущества, которое находится в собственности гражданина. К такому имуществу относят дома, квартиры, земельные участки, дачи, гаражи, машиноместа и другие недвижимые объекты. Расчёт налога ИФНС производит самостоятельно и направляет налогоплательщикам уведомление, расчёт и квитанцию к уплате.

Транспортный налог оплачивается владельцами транспортных средств. Расчёт также производит ИФНС, после чего гражданин получает уведомление, расчёт и квитанцию к уплате.

Узнать, налоги с какого имущества необходимо оплатить, можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Также до уплаты налога необходимо заявить о льготах или налоговых вычетах, это снизит сумму к уплате. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве, отметил управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник в интервью агентству «Прайм».

В случае просрочки уплаты налогов, законом предусмотрены уплата пеней. Пеня рассчитывается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, уточнил эксперт.