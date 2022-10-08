На качество водосточных труб жалуются псковичи

22:30, 08 октября 2022, ПАИ

Поврежденные и сломанные водосточные трубы на улице Волкова, дом №1 не спасают жителей от дождей. На эту проблему жалуются псковичи в группе «Вконтакте» «Инцидент Псков».

«Во время дождя хлещет во все стороны, от труб одно название, трубы сломанные и повреждённые в нескольких местах, на уровне первого и второго этажей. На отсутствие частей водосточных труб никто не обращает внимание. Управление района, обратите внимание и исправьте эту проблему, что бы вода с крыши не полилась на головы горожан», - говорится в сообщении подписчика группы.