Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт рассказал, как увеличить пенсию, не работая

Размер пенсии в России зависит от количества пенсионных баллов, которые накопил гражданин за время работы. Но если человек не работает по социально-важной причине, то баллы всё равно могут начисляться. Например, за отпуск по уходу за ребёнком государство начисляет пенсионные баллы, сообщает агентство Прайм.

1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла; за вторым ребёнком – 5.4, а третьим — 8.1.

Кроме того в 1.8 пенсионных баллов оценивается год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — отмечает юрист.

Размер будущей пенсии можно увеличить и путем покупки пенсионных баллов. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Купить можно до половины требуемого страхового стажа — не больше 15 лет.

Эксперт напоминает, что узнать о количестве накопленных коэффициентов, учтенном стаже, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 октября 2022

Эксперт рассказал, как увеличить пенсию, не работая
09 октября 2022

Какие сайты чаще всего копируют мошенники, рассказал эксперт

09 октября 2022

День работника сельского хозяйства отмечают в России 9 октября
08 октября 2022

Ресурсный центр проводит сбор макулатуры в поддержку военных

08 октября 2022

Первый день чемпионата Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Острове

08 октября 2022

В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея президента России

08 октября 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел заходящие Луну и Юпитер

08 октября 2022

Великолучанка подозревается в краже телефона в магазине

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...