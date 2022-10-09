Эксперт рассказал, как увеличить пенсию, не работая

10:01, 09 октября 2022, ПАИ

Размер пенсии в России зависит от количества пенсионных баллов, которые накопил гражданин за время работы. Но если человек не работает по социально-важной причине, то баллы всё равно могут начисляться. Например, за отпуск по уходу за ребёнком государство начисляет пенсионные баллы, сообщает агентство Прайм.

1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла; за вторым ребёнком – 5.4, а третьим — 8.1.

Кроме того в 1.8 пенсионных баллов оценивается год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — отмечает юрист.

Размер будущей пенсии можно увеличить и путем покупки пенсионных баллов. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Купить можно до половины требуемого страхового стажа — не больше 15 лет.

Эксперт напоминает, что узнать о количестве накопленных коэффициентов, учтенном стаже, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).