Три человека пострадали в результате ДТП в Пскове
Ночью в Пскове на улице Труда у дома №53 произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и BMW.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris –таксист, перевозил пассажирку до дома. Столкновение с BMW произошло в 50 метрах от пункта назначения такси.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris. Они были госпитализированы в медучреждение. Также пострадал водитель BMW. Он от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
08 октября 2022
Пьяный водитель сбил пешехода и вмял его в мусорные баки
08 октября 2022
Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва – Симферополь