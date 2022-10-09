Три человека пострадали в результате ДТП в Пскове

10:25, 09 октября 2022, ПАИ

Ночью в Пскове на улице Труда у дома №53 произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и BMW.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris –таксист, перевозил пассажирку до дома. Столкновение с BMW произошло в 50 метрах от пункта назначения такси.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris. Они были госпитализированы в медучреждение. Также пострадал водитель BMW. Он от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.