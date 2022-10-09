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Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП в Пскове

Фото с места происшествия

Ночью в Пскове на улице Труда у дома №53 произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и BMW.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris –таксист, перевозил пассажирку до дома. Столкновение с BMW произошло в 50 метрах от пункта назначения такси.

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris. Они были госпитализированы в медучреждение. Также пострадал водитель BMW. Он от госпитализации отказался. 

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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