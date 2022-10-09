Жители Пыталово обеспокоены появлением светящихся крестов на зданиях

16:58, 09 октября 2022, ПАИ

Светящиеся ночью кресты начали находить жители Пыталовского района возле объектов инфраструктуры, сообщает паблик «Подслушано г.Пыталово» в соцсети «Вконтакте».

Жители начали тревожиться, увидев нарисованные знаки крестов возле объектов инфраструктуры. Люди, испугавшись, что кто-то так фиксирует необходимые координаты, собираются их даже закрашивать.

На самом деле эти пометки оставляют геодезисты для выполнения своей работы. Такими знаками отмечается координатная сетка, чтобы зафиксировать ее на местности при проведении геодезической съёмки. Раньше в землю вбивали арматуру, но уже давно геодезисты используют для таких пометок краску. Кресты – это работа геодезистов для проведения проектно-сметной документации.

И не случайно такие знаки местные жители увидели в Пыталовском районе. На приграничных территориях проводятся работы по модернизации образовательных и медицинских организаций. В частности, в деревне Линово будет строиться новая школа.