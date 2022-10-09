Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Пыталово обеспокоены появлением светящихся крестов на зданиях

Светящиеся ночью кресты начали находить жители Пыталовского района возле объектов инфраструктуры, сообщает паблик «Подслушано г.Пыталово» в соцсети «Вконтакте».

Жители начали тревожиться, увидев нарисованные знаки крестов возле объектов инфраструктуры. Люди, испугавшись, что кто-то так фиксирует необходимые координаты, собираются их даже закрашивать.

На самом деле эти пометки оставляют геодезисты для выполнения своей работы.      Такими знаками отмечается координатная сетка, чтобы зафиксировать ее на местности при проведении геодезической съёмки.  Раньше в землю вбивали арматуру, но уже давно геодезисты используют для таких пометок краску. Кресты – это работа геодезистов для проведения проектно-сметной документации. 

И не случайно такие знаки местные жители увидели в Пыталовском районе. На приграничных территориях проводятся работы по модернизации образовательных и медицинских организаций. В частности, в деревне Линово будет строиться новая школа.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 октября 2022

XXVIII чемпионат по брейн-рингу проходит в Пскове
09 октября 2022

В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей
09 октября 2022

Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки
09 октября 2022

О погоде в Пскове на 10 октября рассказали синоптики
09 октября 2022

Откуда в городе появилась лиса, выяснили псковичи
09 октября 2022

Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей

09 октября 2022

ВИДЕО Более 300 лисичек нашла женщина в псковском лесу
09 октября 2022

Псковичей приглашают на кастинг в сериал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...