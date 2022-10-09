Выставка «Рерих и Псковский край» открылась в Острове

21:44, 09 октября 2022, ПАИ

Сегодня в доме бабушки Н.К.Рериха в городе Острове на улице 25-го Октября открылась выставка «Н.К.Рерих и Псковский край», сообщает газета «Островские вести».

В сохранившейся части дома № 55 на улице 25-го Октября собрались почитатели таланта островского великого земляка, Николая Рериха. В гости к островичам приехали представители международного Рериховского общества, которые рассказали много интересного об этом человеке. Островичи узнали, что его в Индии считают своим великим земляком, ведь он в этой стране прожил долгую жизнь.

В экспозиции представлены фотографии семьи Рерихов, репродукции его картин, посвященные Псковскому краю, книги.

В Острове появился еще один объект притяжения для туристов и для местных жителей, интересующихся историей родного края.