Выставка «Рерих и Псковский край» открылась в Острове
Сегодня в доме бабушки Н.К.Рериха в городе Острове на улице 25-го Октября открылась выставка «Н.К.Рерих и Псковский край», сообщает газета «Островские вести».
В сохранившейся части дома № 55 на улице 25-го Октября собрались почитатели таланта островского великого земляка, Николая Рериха. В гости к островичам приехали представители международного Рериховского общества, которые рассказали много интересного об этом человеке. Островичи узнали, что его в Индии считают своим великим земляком, ведь он в этой стране прожил долгую жизнь.
В экспозиции представлены фотографии семьи Рерихов, репродукции его картин, посвященные Псковскому краю, книги.
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