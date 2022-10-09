В Дновском районе установят новый колодец в деревне Стволино
Вопрос об обновлении колодца задала жительница деревни Стволино, сообщает газета «Дновец».
Жительница деревни Стволино спрашивает: «Я увидела в интернете фотографии нового колодца, который недавно установили в Белошкино, а у нас в Стволино колодец будет новый? Кажется, нам обещали в прошлом году…»
В комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Дновского района дали ответ на этот вопрос.
«Да, как раз в скором времени в деревне Стволино планируется установить новый колодец», сообщили в комитете.
На днях были приняты работы по установке колодца в деревне Белошкино.
«Замечаний и нареканий ни со стороны членов комиссии, ни со стороны жителей не было», – поделилась глава Искровской волости Виктор Молотков.
После Стволино новый колодец планируют установить и в деревне Юрково. В планах установить колодцы ещё в трёх деревнях района, но, как отметили в КУМИ, всё зависит от того, какой остаток денежных средств, выделенных на эти цели из бюджета района, будет в наличии.
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