В Дновском районе установят новый колодец в деревне Стволино

22:39, 09 октября 2022, ПАИ

Вопрос об обновлении колодца задала жительница деревни Стволино, сообщает газета «Дновец».

Жительница деревни Стволино спрашивает: «Я увидела в интернете фотографии нового колодца, который недавно установили в Белошкино, а у нас в Стволино колодец будет новый? Кажется, нам обещали в прошлом году…»



В комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Дновского района дали ответ на этот вопрос.

«Да, как раз в скором времени в деревне Стволино планируется установить новый колодец», сообщили в комитете.



На днях были приняты работы по установке колодца в деревне Белошкино.

«Замечаний и нареканий ни со стороны членов комиссии, ни со стороны жителей не было», – поделилась глава Искровской волости Виктор Молотков.



После Стволино новый колодец планируют установить и в деревне Юрково. В планах установить колодцы ещё в трёх деревнях района, но, как отметили в КУМИ, всё зависит от того, какой остаток денежных средств, выделенных на эти цели из бюджета района, будет в наличии.