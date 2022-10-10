Скончался клавишник группы «Ласковый май»

15:11, 10 октября 2022, ПАИ

Скончался клавишник известной поп-группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом продюсер коллектива Андрей Разин сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант умер в Нижнем Новгороде. «Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», им дорожили и знали, насколько он надежный человек», — сказал продюсер, передает «Лента.ru».

Причину смерти Афанасьева он не назвал. Разин принес соболезнования близким музыканта и отметил, что в составе «Ласкового мая» клавишник дал более двух тысяч концертов.

Напомним, 23 июня стало известно о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Он скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.