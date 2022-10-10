Тверской военком рассказал о быте бойцов, мобилизованных в Псковской области

19:58, 10 октября 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Александр Серавин побывал в Твери, куда приехали мобилизованные бойцы Псковской области. Военный комиссар Твери Игорь Янин рассказал о том, как обустроились новобранцы.

Со слов военкома, в настоящее время все граждане, которые призваны по мобилизации, были призваны законно. Парни настроены по-боевому.

«Мы, комиссары, собрали мобилизационный ресурс и отправили его в часть-формирователь.

С приходом в воинскую часть мобилизованные полностью обеспечиваются, они становятся на все виды довольствия. Нет такого, что кто-то что-то должен купить. Каждый обеспечен всем вещевым имуществом, которое положено для военнослужащего, призванного по мобилизации.

В день прибытия они ставятся на котловое довольствте. Более того, во всех местах размещения мобилизованных граждан развернуты кухни для приготовления горячей пищи. Первое. Второе. Третье. Всё, как положено.

Негатива от самих граждан, которых призвали по мобилизации, я не получал. Все бодрые, веселые», – заключил военком.