Мобилизованных хотят избавить от долгов по квартплате

11:20, 11 октября 2022, ПАИ

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект об изменениях в статью 159 Жилищного кодекса РФ. Поправки вводят единовременную выплату для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги и платы за капремонт некоторым категориям граждан, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В частности, это касается подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев, следует из пояснительной записки к документу. Выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов, сказано в документе.

Мера может быть распространена и на людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, — например, потерявших работоспособность или кормильца, рассказала Светлана Разворотнева. Сегодня субсидии на оплату ЖКУ не положены людям, у которых уже есть задолженность за коммуналку, напомнила она.

«Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно», — сказала парламентарий.

Исходить нужно не из заработка, который должны получать мобилизованные, а из того, что люди, рискуя своей жизнью в интересах жителей всего государства, оставили дома, свои семьи, родственников, подчеркнул член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Из-за уже имеющихся долгов, например, семьи не смогут получить субсидии на оплату коммуналки, и это несправедливо, добавил он.

Сейчас сложно оценить точную стоимость подобных мер поддержки, сказал независимый эксперт по ЖКХ Егор Клопенко. Если считать совсем приблизительно, то можно ориентироваться на 1% от общей суммы задолженности граждан за ЖКХ, а это около 7-8 млрд рублей.