Путин продлил на 2023 год продовольственное эмбарго
Российское продовольственное эмбарго продлил президент РФ Владимир Путин на 2023 год. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014», - говорится в документе, передает РИА Новости.
Напомним, что продовольственное эмбарго ввели в ответ на международные санкции в 2014 году.
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