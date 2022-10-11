Путин продлил на 2023 год продовольственное эмбарго

14:56, 11 октября 2022, ПАИ

Российское продовольственное эмбарго продлил президент РФ Владимир Путин на 2023 год. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014», - говорится в документе, передает РИА Новости.

Напомним, что продовольственное эмбарго ввели в ответ на международные санкции в 2014 году.