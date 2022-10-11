В Великих Луках отменили карантин по бешенству

15:43, 11 октября 2022, ПАИ

Карантин по бешенству отменили на территории эпизоотического очага в Великих Луках на улице Максима Горького, а также на прилегающей территории. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в Telegram.

«Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 октября на территории Псковской области остаются активными восемь очагов по бешенству.