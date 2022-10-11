Псковичей попросили рассказать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны

20:59, 11 октября 2022, ПАИ

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Псковичи могут увековечить воспоминания о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, сообщает городская администрация.

Редколлегия книги «Солдаты Победы» города Пскова продолжает сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны. Если у вас есть информация о ваших родственниках, которые вернулись с фронта или работали в тылу в годы войны, вы можете рассказать о них, предоставить фотографии и документы.

Примите участие в важном проекте.

Для этого необходимо направить истории, фотографии и документы на электронный адрес soldatypobedypskov@mail.ru или принести все необходимое в библиотеку «Родник» (ул. Труда, 20). Телефон для справок: 75-20-52.