Михаилу Ведерникову представили нового руководителя областного погрануправления

12:21, 12 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя Департамента пограничной охраны ФСБ России Александром Костюченко, в рамках которой состоялось представление нового начальника регионального пограничного управления ФСБ России. Новым руководителем назначен генерал-майор Александр Чиликин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Он уже работал в Псковской области, а на новое место службы переведен с руководящего поста в погрануправлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Уверен, что все те добрые традиции, которые заложены предыдущим руководителем, он подхватит и впишет свою страницу в историю пограничного управления Псковской области, внесет вклад в обеспечение безопасности государственной границы», — заметил Александр Костюченко.

Первый замруководителя Департамента погранохраны также сообщил, что генерал-майор Андрей Парамонов пошел на повышение, будет работать в другом регионе страны. «За время работы в регионе он очень много сделал, Управление занимает лидирующие позиции в нашей системе», — подчеркнул он.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил прежнего руководителя Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за профессиональную работу и поприветствовал Александра Чиликина на древней Псковской земле.

«Я с удовольствием и благодарностью отмечу годы совместной работы. Много сделано не только для погрануправления, но и для Псковской области. Мы старались со своей стороны помогать. Сейчас в регионе на границе непростая ситуация. Уверен, что все задачи продолжим решать так же четко и слаженно», — сказал глава региона.