Аиста из Смоленской области прооперировали в Пскове

19:17, 12 октября 2022, ПАИ

Аистёнок Топинамбур из Починковского района Смоленской области 9 октября был прооперирован в Псковской ветеринарной клинике «Котонай», сообщает группа Вконтакте «Дом Белого Аиста».

Оказывается, сообщение о нём из деревни Урубок поступило в Аистиный центр ещё 19 августа. Люди собирались отвезти его к волонтёру в Смоленск, но по какой-то причине не сделали этого. Пострадавшую птицу, с волочившимся левым крылом, бредущего по дороге, 6 сентября встретила Анна Хибина.

Девушка сжалилась над молодым аистом, поймала его и повезла в Смоленск. У птицы был застарелый открытый перелом костей левого предплечья, сухая кость торчала наружу. Вдобавок к перелому костей предплечья ветеринаром при осмотре выявлено ещё и новообразование на коже, размером с рублёвую монету, в нескольких сантиметрах от места перелома. Доктор говорит, что перелом мог спровоцировать развитие опухоли.

Аистёнку удалена часть левого крыла. Природа новообразования не известна. Если окажется, что опухоль злокачественная и дала метастазы, птица погибнет в ближайшие месяцы.