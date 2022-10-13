Псковичей предупредили о тумане с сильным ухудшением видимости

15:48, 13 октября 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Во второй половине ночи и утром 14 октября местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

В управлении МЧС подчеркнули:

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.